Dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la Disney inizierà un lungo processo di sviluppo del franchise, e Rian Johnson è tra i filmmakers impegnati ad espandere il marchio Star Wars.

Come noto, Disney/Lucasfilm hanno intenzione di proporre due nuove trilogie da portare al cinema nei prossimi anni, una delle quali sviluppata da Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

In occasione della partenza del tour promozionale che porterà il suo ultimo film al cinema (Knives Out), il regista Rian Johnson ha aggiornato sul processo di sviluppo della sua nuova trilogia Star Wars.

Stiamo facendo qualcosa che ci condurrà oltre l’eredità dei personaggi originali. Com’è? Per me, l’elemento più entusiasmante è l’avere carta bianca. La cosa divertente nei film di George Lucas era capire quale sarebbe stato il passo successivo. Ti fa davvero riflettere, si tratta di scoprire qual è l’essenza di Star Wars per me e che aspetto avrà in futuro.