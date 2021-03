Una particolare resa dei conti nella nuova clip dello sci-fi Doors

Epic ha da poco rilasciato una nuova clip dal progetto sci-fi intitolato Doors, nella quale possiamo assistere a una particolare resa dei conti tra il personaggio interpretato da Josh Peck e altri due “se stesso”.

Nel mostrarvi la clip, che trovate in fondo alla pagina, vi ricordiamo che Doors è un sci-fi antologico indipendente co-diretto dai registi Saman Kesh, Jeff Desom e Dugan O’Neal, la cui sceneggiatura è scritta dagli stessi registi con l’ausilio di Chris White ed Ed Hobbs. Nel cast Josh Peck, Lina Esco, Wilson Bethel, Kyp Malone.

Nel film, organizzato in episodi, si racconta della presenza di misteriose “porte” aliene apparse dal nulla, questa la trama:

“Senza spiegazioni e avvisaglie, una serie di misteriosi portali senzienti appaiono all’improvviso in ogni angolo del globo. Molti di coloro che vengono in contatto con queste anomalie aliene sentono lo strano bisogno di interagire con loro, scomparendo subito dopo. Altri evitano il contatto per affrontare la potenziale minaccia e capire quale sia lo scopo della loro presenza. Nell’urgenza di determinare il motivo dell’arrivo di questi misteriosi portali, il governo arruola volontari al fine di varcare il loro confine, ma anche questi volontari non sono preparati per quello che troveranno oltre la soglia.”

Epic distribuirà Doors in alcune sale americane partire dal 19 marzo e in VOD a partire dal 23 marzo. Non abbiamo ancora notizie in merito alla distribuzione del film anche qui in Italia.