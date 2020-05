Trovato il regista per il prequel animato di Transformers

Paramount Pictures e eOne (di proprietà Hasbro) hanno finalmente trovato un regista per il prequel animato di Transformers.

Da anni in via di sviluppo, il film animato sarà diretto da Josh Cooley, regista di Toy Story 4, film Disney/Pixar vincitore dell'Oscar 2020 per il Miglior Film d'Animazione. Il neo-regista dirigerà una sceneggiatura firmata in precedenza da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, autori della sceneggiatura di Ant-Man and the Wasp.

Secondo le prime indiscrezioni, il film dovrebbe essereambientato a Cybertron, con il focus incentrato sul rapporto tra Optimus Prime e Megatron, rispettivamente leader di Autobot e Decepticon.

L'universo cinematografico Transformers non dovrebbe fermarsi al film animato, restano infatti in produzione il sequel di Bumblebee, e nuovi film dedicati al marchio Transformers.

Non resta che attendere ulteriori novità in merito.