La Paramount Pictures ha ufficialmente avviato la produzione di un nuovo reboot della saga cinematografica legata ai mitici Power Rangers.

Acquistati nel 2018 dalla Hasbro, i diritti del celebre franchise verranno presto sfruttati per un nuovo reboot cinematografico. Sfruttando il marchio produttivo Allspark Pictures, ed in collaborazione con Paramount Pictures, la Hasbro ha affidato la regia del nuovo film nelle mani di Jonathan Entwistle.

Entwistle è noto per aver creato The End of the F --- ing World, l'avvincente serie tv prodotta da Netflix. Il regista avrà a disposizione una sceneggiatura firmata da Patrick Burleigh, già autore dell'imminente Peter Rabbit 2: The Runaway.

Secondo la nota del The Hollywood Reporter pare che il nuovo riavvio porterà il franchise alle origini, mettendo al centro della trama una sorta di viaggio indietro nel tempo.

Ricordiamo che il precedente riavvio del franchise Power Rangers era stato portato al cinema dalla Lionsgate nel 2017, in quell'occasione però la visione del regista Dean Israelite non è stata apprezzata da pubblico e critica.