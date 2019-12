Alcune ore fa l'account ufficiale di Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, ha diffuso in rete un ipnotico teaser.

Per la verità il video - della durata di 52" - non mostra nient'altro che il logo del film che ruota su se stesso, mentre lo sfondo passa dal nero al bianco. Ad oggi non si sa molto della trama di Tenet, ma è risapunto che le produzioni di Christopher Nolan sono da sempre tenute sotto stretto riserbo dallo stesso regista. Pertanto non resta che attendere nuovi dettagli.

Tenet

Christopher Nolan ha girato Tenet con un misto di pellicola 70mm e IMAX su una sceneggiatura scritta di suo pugno. La fotografia sarà di Hoyte van Hoytema.

CAST: Kenneth Branagh, Michael Caine, John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, e Dimple Kapadia.

TRAMA: Il film viene descritto come una via di mezzo tra Intrigo Internazionale e Inception, una sorta di thriller a sfondo romantico.

AL CINEMA: Negli Usa dal 17 luglio 2020.