Reacher | Dal CCXP il teaser trailer della Stagione 3

Amazon MGM Studios ha presentato questa notte il teaser trailer della terza stagione di Reacher, la fortunata serie tv ispirata ai romanzi di Lee Child.

L’occasione è arrivata dalla presenza dello studios al CCXP – Comic Con Experience di San Paolo. Sul palco si sono avvicendati il protagonista Alan Ritchson, la collega Maria Sten e l’autore del romanzo che ispira la serie tv “Lee Child“. Oltre al teaser trailer, Amazon ha anche svelato che Reacher S3 sarà diffuso su Prime Video dal 27 marzo 2025.

Ricordiamo che la serie tv ha ottenuto di recente il rinnovo per una quarta stagione, trovate a questo nostro indirizzo la notizia.

Reacher S3 | Il Teaser Trailer

Reacher | Note di Produzione

La serie tv è stata sviluppata dallo sceneggiatore Nick Santora, ed è tratta dai romanzi firmati da Lee Child. Nel cast, oltre al protagonista qui interpretato da Alan Ritchson (Titans), anche Malcolm Goodwin nel ruolo di Oscar Finlay, Willa Fitzgerald nei panni di Roscoe Conklin, Chris Webster come KJ, Hugh Thompson nel ruolo di Baker, Maria Sten nel ruolo di Frances Neagley, Harvey Guillén che interpreta Jasper, Kristin Kreuk nella parte di Charlie, Currie Graham che interpreta Kliner Sr., Marc Bendavid nei panni di Hubble, Willie C. Carpenter che ha il ruolo di Mosley, Maxwell Jenkins nella versione di Reacher da giovane, e Bruce McGill nella parte di Teale. Maria Sten tornerà nei panni di Frances Neagley, amica ed ex collega di Reacher. Nel cast c’è spazio anche per Robert Patrick.

Santora è anche produttore esecutivo con Lee Child, Don Granger, Christopher McQuarrie e Scott Sullivan, con David Ellison e Dana Goldberg per Skydance. Marcy Ross è inoltre produttore esecutivo, mentre Carolyn Harris supervisiona la serie per lo studio.

TRAMA: Reacher viene strappato dalla sua vita da vagabondo da un messaggio in codice che lo informa che un membro del 110°, il suo gruppo d’élite di investigatori speciali dell’esercito, è stato assassinato. Lui e alcuni dei suoi ex compagni militari si riuniscono per indagare e presto si rendono conto che il caso è più grande di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

