La Ruota del Tempo | Il Teaser Trailer della Stagione 3

Prime Video ha svelato nelle ore scorse il teaser trailer della terza stagione di La Ruota del Tempo, la serie tv fantasy ispirata al romanzo di Rafe Judkins.

L’occasione è arrivata dal panel Amazon MGM Studios tenutosi questa notte al Comic Con Experience di San Paolo in Brasile – CCXP 2024. Durante l’evento, oltre al teaser trailer, lo studios ha anche svelato che la Stagione 3 di La Ruota del Tempo sarà distribuita a livello mondiale su Prime Video a partire dal 13 marzo 2025.

La Ruota del Tempo S3 | Il Teaser Trailer

La Ruota del Tempo (The Wheel of Time) | Note di Produzione

L’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins. Rosamund Pike fa parte del team dei produttori in collaborazione con Larry Mondragon, Rick Selvage, Ted Field, Mike Weber, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Briesewitz.

CAST: Rosamund Pike sarà Moiraine, Daniel Henney nel ruolo di Lan Mandragoran e, secondo quanto riportato, la sua strada incrocerà quelle di Moiraine e di Nynaeve al’Meara (Zoe Robins). Abdul Salis interpreterà Eamon e Stuart Graham interpreterà Geofram. Michael McElhatton interpreterà Tam Al’Thor. Pasha Bocarie sarà invece Master Grinwell, mentre Jennifer Preston sarà Mistress Grinwell. Sophie Okonedo interpreterà un ruolo ricorrente: Siuan Sanche, ex Amyrlin Seat e ora Aes Sedai dell’Ajah Azzurra. Alexander interpreterà invece Min Farshaw, personaggio molto amato dai fan. Kate Fleetwood sarà Liandrin Guirale, Peter Franzen sarà Stepin e Clare Perkins sarà Kerene Nagashi.

TRAMA: La Ruota del Tempo è ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono accedervi. Al centro della trama ci sarà Moiraine (Rosamund Pike) membro di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque ragazzi e ragazze, tra cui è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

