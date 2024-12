Apple TV+ ha presentato quest’oggi il trailer di Misteri dal Profondo (The Gorge), il nuovo film diretto da Scott Derrickson.

Ambientato in un angolo remoto del pianeta, il nuovo film dello specialista del genere horror “Scott Derrickson” mette al centro della storia due completi sconosciuti messi a guardia di un segreto che si cela nelle profondità della Terra. Il trailer offre soltanto un assaggio del mistero in questione, ma tanto basta per aumentare l’hype per un film che presenta, tra l’altro, un cast formato da Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Sigourney Weaver.

Misteri dal Profondo | Il Trailer

Misteri dal Profondo | Note di Produzione

Nel prossimo thriller Apple Original, due agenti altamente addestrati (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) vengono incaricati di occupare le torri di guardia sui lati opposti di una gola vasta e attentamente sorvegliata, per proteggere il mondo da un male misterioso e sconosciuto che si nasconde al suo interno. I due legano a distanza, mentre cercano di rimanere vigili per difendersi da un nemico invisibile. Quando la minaccia apocalittica per l’umanità viene loro rivelata, si trovano costretti a collaborare in una prova di forza fisica e mentale per mantenere il segreto nella gola prima che sia troppo tardi.

Interpretato anche da Sigourney Weaver, “Misteri dal profondo” è diretto da Scott Derrickson da una sceneggiatura di Zach Dean. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance Media producono insieme alla Crooked Highway di Derrickson, C. Robert Cargill, Sherryl Clark e insieme a Zach Dean, Adam Kolbrenner e Greg Goodman. Miles Teller è produttore esecutivo.

Il film sarà distribuito su Apple TV+ a partire dal 14 febbraio 2025.

Correlati