Sébastien Vaniček è stato scelto per dirigere il nuovo capitolo della saga Evil Dead, ma prima di tutto si mostrerà al pubblico con Infested.

Distribuito dal 26 aprile sul servizio di streaming Shudder, e presentato in anteprima assoluta al Fantastic Fest, l’horror Infested (Vermin in originale) mostra come la paura per i ragni può ancora generare enorme interesse in quel di Hollywood a 34 anni dal cult “Aracnofobia“, ed ovviamente tutto il potenziale di un giovane regista capace di raccogliere il forte interesse di Sam Raimi per il suo iconico franchise horror.

Nel film, infatti, una passione smisurata di un ragazzo per animali ed insetti esotici si tramuta in un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Questa è la sinossi:

“Kaleb sta per compiere 30 anni e non è mai stato così solo. Sta litigando con la sorella per un’eredità e ha tagliato i ponti con il suo migliore amico. Affascinato dagli animali esotici, trova in un negozio un ragno velenoso e lo riporta nel suo appartamento. Al ragno basta un attimo per scappare e riprodursi, trasformando l’intero edificio in una terribile trappola a ragnatela. L’unica opzione per Kaleb e i suoi amici è trovare una via d’uscita e sopravvivere.”

Il cast di Infested presenta i volti di Théo Christine (Suprêmes), Finnegan Oldfield (Final Cut), Jérôme Niel (Smoking Causes Coughing), Sofia Lesaffre (Les Miserables) e Lisa Nyarko.