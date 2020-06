I celebri Puffi torneranno in tv con una nuova serie animata

Nickelodeon ha stretto un accordo con LAFIG Belgium e IMPS, l’obiettivo sarà quello di realizzare una nuova serie animata dedicata ai celebri Puffi.

Nati dalla matita del disegnatore Peyo, i mitici Puffi sono divenuti nel tempo parte della cultura pop internazionale. Le loro gesta hanno attraversato molte generazioni, finendo per dare voce a fumetti, cartoon e film (d’animazione e non). Ora è tempo però di ritornare in tv.

La nuova serie animata sarà co-prodotta da Peyo Productions e Dupuis Edition & Audiovisuel. La regia è invece stata affidata a William Renaud, il quale avrà una sceneggiatura firmata da Peter Saisselin e Amy Serafin.

L’accordo prevede anche il ringiovanimento della campagna di merchandising, il cui obiettivo sarà quello di avvicinare le nuove generazioni al mito dei Puffi.

Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo.