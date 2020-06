Lost Sun: In progetto un film in cui il sole non sorge più

MGM ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico relativamente alla sceneggiatura originale firmata da Peter Barnes, dal titolo Lost Sun.

Immaginate cosa potrebbe accadere se un giorno il nostro pianeta si trovasse sempre avvolto in un buio totale a causa della scomparsa del Sole. Questa è in effetti ciò che il progetto Lost Sun porterà presto sul grande schermo.

Secondo le prime informazioni, infatti, la trama di Lost Sun racconterà le estreme difficoltà che una donna non vedente, nel momento in cui il sole non illuminerà più il nostro pianeta. Dovrà salvare il figlio da questa assurda nuova realtà priva di luce, mentre il resto dell’umanità piomberà in una profonda desolazione e follia.

I produttori di questo drama sci fi saranno Jonathan Glickman, ex presidente della MGM, e Sukee Chew. Al momento non si hanno notizie relative al cast che potrà essere coinvolto nelle riprese e a chi potrà dirigere la pellicola.

Fonte: Hollywood Reporter