Siamo stati informati che un membro del team di Riverdale, prodotto a Vancouver, è entrato recentemente in contatto con una persona che si è rivelata positiva al COVID-19. Il membro del team sta attualmente ricevendo una valutazione medica. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e le agenzie sanitarie di Vancouver per identificare e contattare tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto diretto con questo nostro membro del team. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, cast ed crew rimane sempre la nostra massima priorità. Abbiamo preso, e continueremo a farlo, precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano nelle nostre produzioni in tutto il mondo. Per ragioni di cautela, la produzione di Riverdale è attualmente sospesa.