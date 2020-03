A causa dell'Emergenza Coronavirus siamo costretti a rimanere in casa, quale momento migliore per riscoprire il bambino che è in ognuno di noi? Ecco di seguito cinque serie animate da guardare, dove e quando.

I Simpson

Si parte con un grande classico. I Simpson è la serie animata più irriverente in assoluto, e la sua ironia serve per distrarsi in questo momento non del tutto felice. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, lo stereotipo dell'americano medio, pigro e pasticcione, ma capace di scatti di coraggio ed umanità; dalla moglie Marge, molto gentile e premurosa nei confronti della famiglia; e dai figli Bart, il classico monello combinaguai e disobbediente; Lisa con la sua intelligenza; e la piccola Maggie che non fa altro che tenere il ciuccio. I Simpson vivono a Springfield, città americana fittizia nella sua costituzione e planimetria, al fine di confondere le idee su quale Springfield sia, con tutti i loro numerosi amici e parenti che appaiono spesso nella serie. Dal 24 marzo tutte le sue stagioni approderanno sulla piattaforma Disney+, ma nel frattempo sarà possibile guardare tre episodi al giorno dal lunedì al venerdì su Italia1, dalle 14.00 alle 15.30 circa.

Miraculous - Le Storie di Ladybug e Chat Noir

Serie animata nata solo 5 anni, e già in grado di insediarsi prepotentemente tra le più viste di sempre. Piace a ragazzi ed adulti grazie al suo continuo rimando a serie tv anni '90 come Sailor Moon. La trama è incentrata su Marinette e Adrien, due ragazzi che entrano in possesso dei Miraculous, gioielli magici, e grazie ad essi riescono a trasformarsi nei supereroi Ladybug e Chat Noir. I due giovani eroi combattono i supercattivi creati da Papillon, che molto spesso sono loro compagni di scuola e conoscenti in generale. I due alterego "umani" nascondono una cotta l'uno per l'altro, ignorando le loro identità da "eroi". Le prime due stagioni di Miraculous sono disponibili su Netflix.

Food Wars!: Shokugeki no Soma

Questo anime è molto particolare, consigliato soprattutto agli appassionati di cucina. Oltre che regalare dritte su nuove ricette, la carta vincente di Food Wars è la comicità. Protagonista è Sōma Yukihira, un ragazzo di quindici anni che sogna di diventare chef a tempo pieno nella tavola calda di famiglia. Qui, lavora insieme al padre Jōichirō, con il quale non perde mai occasione di confrontarsi in cucina. Dopo che Sōma raggiunge il diploma, Jōichirō decide però di chiudere l'attività per andare a lavorare in America, ma non prima di lanciare una sfida al figlio: riuscire a sopravvivere nella scuola di cucina d'élite Tōtsuki, dove solo il 10% degli studenti riesce a conseguire il diploma ogni anno. Sōma, orgoglioso e testardo, accetta la sfida del padre. La serie è disponibile con le sue prime due stagioni su Netflix.

Death Note

Oramai un grande classico per gli appassionati di anime, Death Note può essere un buon intrattenimento per chi cerca una storia fantastica, ma che allo stesso tempo non impegna. La storia si incentra su Light Yagami, uno studente modello, annoiato dal suo stile di vita e stanco di essere circondato da una società pervasa da crimini e corruzione. La sua vita prende una svolta decisiva quando un giorno trova un misterioso quaderno nero, intitolato "Death Note", che reca la seguente istruzione: "L'umano il cui nome sarà scritto su questo quaderno morirà". Scettico sull'autenticità del suddetto quaderno, Light si ricrede quando prova con successo tale potere su due criminali. L'incontro col vero proprietario del Death Note, uno shinigami di nome Ryuk lo porta a scoprire la sua vera vocazione: creare un mondo senza criminali. Le morti inspiegabili attirano l'attenzione degli agenti dell'Interpol, e di un famoso detective privato noto come Elle. Death Note è visibile sia su Netflix.

I Puffi

Terminiamo la nostra top five con un altro grande classico. Per rallegrare questi giorni incolori e tristi sarà importante riguardare le avventure dei piccoli omini blu alti tre mele o poco più. La serie racconta gli episodi di vita di un popolo di ometti blu che spesso devono sfuggire dalle grinfia dello stregone Gargamella e del suo temibile gatto Birba. I Puffi è disponibile su Netflix.