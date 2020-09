In produzione Original Sin, la serie reboot di Pretty Little Liars

Vent’anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi fatto a pezzi la cittadina di Millwood. Ora, ai giorni nostri, un gruppo di ragazze adolescenti disparate – un nuovissimo set di Little Liars – si trova tormentato da uno sconosciuto assalitore e costretto a pagare per i peccati segreti commessi dai loro genitori due decenni fa. Così come i propri.