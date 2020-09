The Boys: Da Amazon una nuova serie spin-off

Il successo ottenuto dalla serie The Boys è sotto i riflettori, ragion per cui non dovrebbe sorprendere la scelta di Amazon di sviluppare nuove storie.

Poche ore fa Variety ha confermato che il colosso Amazon Studios ha messo in cantiere una serie che farà da spin-off a The Boys. Il nuovo progetto, attualmente ancora senza un titolo ufficiale, viene descritto come irriverente, molto spinto, fortemente votata al R Rated, ma soprattuto destinata ad un pubblico molto più giovane rispetto alla serie madre.

Secondo la descrizione della autorevole fonte, infatti, la nuova serie esplorerà il quotidiano di un college frequentato solo da ragazzi con i superpoteri, ognuno pronto a sperimentare i propri limiti, ed in cerca di contratti da supereroi.

Craig Rosenberg è stato scelto come showrunner e sta anche scrivendo il pilot. I produttori includeranno il team di “The Boys” composto da Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg.