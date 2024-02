Priscilla: il trailer italiano del film di Sofia Coppola

Vi presentiamo il trailer ufficiale italiano di Priscilla, film scritto e diretto da Sofia Coppola, che riscrive la storia di Priscilla Presley interpretata da Cailee Spaney e Jacob Elordi. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 27 marzo, distribuito da Vision Distribution.

Cailee Spaney per la sua interpretazione in Priscilla, ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 80.

Priscilla: trama

Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra a una festa Elvis Presley, l’uomo, che è già una superstar del rock’n’roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso: un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, nel lungo corteggiamento e nel matrimonio turbolento con Elvis. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia fatta di amore, sogni e fama.