Il primo trailer italiano della serie animata Star Wars: The Bad Batch

Nel primissimo pomeriggio la Disney ha diffuso in rete il nuovo trailer di Star Wars: The Bad Batch, la serie animata ambientata nell’universo Guerre Stellari, e prossima ad esordire su Disney+.

La serie farà il proprio esordio su Disney+ a partire dal 4 maggio (giorno in cui si festeggia lo Star Wars Day), e lo farà con una speciale premiere della durata di 70 minuti, a cui seguiranno poi nuovi episodi ogni venerdì a partire dal 7 maggio. Con il trailer (anche in italiano), lo trovate in fondo alla pagina, è stato diffuso anche un nuovo poster.

STAR WARS: THE BAD BATCH

PRODUZIONE: Lo show sarà prodotto da Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett, con Carrie Beck in chiave di co-produttrice esecutiva. Brad Rau è stato scelto come supervisore alla regia, mentre Jennifer Corbett sarà head writer.

TRAMA: La serie nasce come spin-off di Star Wars: The Clone Wars, il cui epilogo è arrivato solo qualche settimana fa. La trama vedrà protagonista la Bad Batch, un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche, mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. In seguito alla Guerra dei Cloni, intraprenderanno audaci missioni mercenarie mentre lotteranno per rimanere a galla e trovare nuovi scopi.

La serie approderà su Disney+ dal 4 maggio 2021.