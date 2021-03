Godzilla vs Kong: i commenti di Rotten Tomatoes, Metacritic e della critica internazionale

Nonostante il periodo storico caratterizzato dalla Pandemia di Covid-19, l’accoglienza nei 39 paesi in cui il blockbuster Godzilla vs Kong è stato già distribuito è dir poco impressionante. Gli incassi registrati hanno raggiunto, come riportato in precedenza anche da noi, la cifra record di oltre 123,1 milioni di dollari. Ma quanto è realmente piaciuto il film a critica e pubblico?

Negli Usa il film esordirà il 31 marzo contemporaneamente nelle sale aperte e su HBO Max, ma le prime impressioni a caldo degli addetti ai lavori di oltreoceano, i quali hanno già avuto modo di visionare la pellicola, sono già online.

Il famoso sito Rotten Tomatoes ha assegnato a Godzilla vs Kong il punteggio dell’81% di score, la Legendary Pictures può andare fiera di questo risultato, maggiore rispetto agli altri Monster Movie prodotti dalla stessa casa: Godzilla è stato infatti valutato con un punteggio del 76%, mentre Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters hanno raggiunto rispettivamente il 75% e il 42% di score. Metacritic ha invece assestato il suo punteggio un po’ più in basso, ma comunque positivo, assegnando al film uno score pari al 61%;

Positivi sono anche i giudizi della maggior parte dei critici:

Erik Davis di Fandango ha giudicato Godzilla vs Kong “fantastico!”, definendo gli scontri tra mostri “tosti e bellissimi”.

“è una cavolo di montagna russa!” dove sembra che manchi qualcosa , viaggiano su un percorso scivoloso, ma è anche per questo motivo che lo ama. Perri Nerrimof di Collider ritiene il film “Come previsto, e probabilmente come dovrebbe essere“, anche se ha alcune riserve su come sono stati “usati” i personaggi umani”, “ma il cast di prim’ordine aiuta”.

si è così espresso: “Ho assolutamente odiato il precedente film di Quindi ecco il massimo elogio che posso dare ad un film come : è un film coerente con combattimenti diurni e sono sempre riuscito a vedere cosa stava succedendo. Lo dico davvero come complimento.” Shannon McGrew di Nightmarish Conjuring giudica Godzilla vs Kong come “uno spettacolo visivo con scene di combattimento sbalorditive tra due iconici titani”

Tutti i critici sono inoltre concordi del considerare i combattimenti tra i Titani sbalorditivi ed epici e il film visivamente appagante. Non resta quindi che attendere l’uscita del film in Italia.

GODZILLA VS KONG

PRODUZIONE: La fucina di scrittori impegnata nello sviluppo della sceneggiatura è formata da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi e Godzilla), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (Sense 8). La regia è stata affidata a Adam Wingard. Le musiche sono state affidate a Junkie XL. CAST: Julian Dennison, Van Marten, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Danai Gurira, Kyle Chandler, Demiàn Bichir, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Lance Reddick.

TRAMA: In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 31 marzo 2021.