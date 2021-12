I primi tre episodi di Pam & Tommy su Disney+ dal 2 febbraio

Walt Disney Company Italia ha annunciato la data di lancio di Pam & Tommy, la serie limitata incentrata sul celebre scandalo legato alla diffusione del sex tape con protagonisti Pamela Anderson e Tommy Lee.

I primi tre episodi della serie saranno rilasciati mercoledì 2 febbraio 2022 su Star all’interno del servizio digitale Disney+. L’annuncio è stato accompagnato dal breve comunicato stampa che vi proponiamo qui di seguito:

PAM & TOMMY

LA SERIE ORIGINALE DEBUTTERÀ IL 2 FEBBRAIO CON I PRIMI TRE EPISODI SU STAR ALL’INTERNO DI DISNEY+

20 dicembre 2021 – Oggi Disney+ ha annunciato che la serie originale Pam & Tommy debutterà in Italia mercoledì 2 febbraio con i primi tre episodi, su Star all’interno di Disney+.

La serie, che si basa su uno scandalo realmente accaduto, è interpretata da un cast di star che include Lily James (Yesterday), Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier), Nick Offerman (Parks and Recreation), Taylor Schilling (Orange is the New Black) e Seth Rogen (Non succede, ma se succede…).

Gli executive producer di Pam & Tommy sono Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è scritta dagli executive producer Rob Siegel e DV DeVincentis e diretta dall’executive producer Craig Gillespie. Anche Dylan Sellers, Dave Franco, Chip Vucelich e Sarah Gubbins sono executive producer.

