Online i primi dieci minuti di 65: Fuga dalla Terra, lo sci fi con Adam Driver

La Sony Pictures ha rilasciato in rete i primi dieci minuti di 65: Fuga dalla Terra, il film con Adam Driver nei panni di un pilota di astronavi alieno, schiantatosi sulla Terra nel periodo in cui era ancora popolata da enormi dinosauri.

Nel video, in lingua inglese, vediamo Mills (Adam Driver) sul suo pianeta natale Somaris, insieme alla sua compagna Alya (Nika King) e a sua figlia Nevine (Chloe Coleman). Preludio questo alla dolorosa scelta di Mills di affrontare un lungo viaggio nello spazio, ciò al fine di poter guadagnare il denaro necessario per far curare Nevine, affetta una grave malattia. Immediatamente dopo assistiamo all’incidente che farà precipitare la navicella spaziale nel nostro Mondo. Questa la sinossi ufficiale:

“Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra… 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, Mills e l’unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un’epica lotta per la sopravvivenza. Dagli sceneggiatori di A Quiet Place e dal produttore Sam Raimi arriva 65: Fuga dalla Terra, un horror/thriller sci-fi interpretato da Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods.”.

65: Fuga Dalla Terra

65: Fuga Dalla Terra è scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, i quali fungono anche da produttori insieme a Sam Raimi, Zainab Azizi e Debbie Liebling. Nel cast, oltre ad Adam Driver, troviamo Ariana Greenblatt e Chloe Coleman. Il film è una coproduzione tra Columbia Pictures, Bron Creative, Raimi Productions e Beck/Woods, mentre la distribuzione è a cura della Sony Pictures.

65: Fuga Dalla Terra sarà distribuito nel nostro Paese a partire dal 27 aprile 2023 .