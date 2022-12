Questa notte Prime Video ha condiviso in rete il teaser trailer di Gen V, lo spin-off della serie di successo The Boys.

Le prime immagini del teaser promettono azione, poteri assurdi, sangue, tanti riferimenti alla serie principale. Tra le altre cose è oramai certo dal teaser che alcuni dei protagonisti di The Boys saranno presenti in Gen V: da una prima occhiata ci sarà spazio per A-Train, per l’aspirante regista interpretato da Adam Bourke, ma anche per la problematica Ashley della Vought. Saranno gli unici personaggi noti ad apparire in Gen V? Beh, non resta che attendere nuovi contenuti promozionali.

GEN V

Gen V sarà prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, in collaborazione con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film. Il nome collegato al ruolo di showrunner, invece, è quello di Craig Rosenberg. Tra i produttori spazio anche per Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg. La serie sarà disponibile su Prime Video nel corso del 2023.

CAST

Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter.

TRAMA

La nuova serie esplorerà il quotidiano di un college frequentato solo da ragazzi con i superpoteri, ognuno pronto a sperimentare i propri limiti, ed in cerca di contratti da supereroi.

IL TEASER TRAILER