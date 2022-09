Prime Video svela la data di uscita di Jack Ryan 3

La terza stagione della acclamata serie Jack Ryan ha ottenuto finalmente una data di uscita sulla piattaforma digitale Prime Video.

Il lancio dei nuovi episodi avverrà a partire dal 21 dicembre 2022, l’annuncio è arrivato come spesso accade attraverso il più classico dei post-social. Trovate in fondo alla pagina il post-social in questione.

Come molti ricorderanno dal nostro ultimo aggiornamento, Jack Ryan si chiuderà con la quarta stagione, successivamente Prime Video darà vita ad uno spin-off interamente dedicato a Domingo “Ding” Chavez, un personaggio che vivrà la sua prima negli ultimi episodi della terza stagione, finendo poi per diventare una presenza regolare nella quarta. Il ruolo è da tempo affidato a Michael Pena.

JACK RYAN

La serie Jack Ryan è stata sviluppata da Carlton Cuse e dallo sceneggiatore Graham Roland, in collaborazione con Platinum Dunes, Skydance Media e Paramount TV. Lo showrunner della terza stagione sarà Paul Schreuring. Produttori esecutivi della serie sono Andrew Form, Brad Fuller, Michael Bay, John Krasinski e Allyson Seeger, a cui si affiancano Carlton Cuse e Graham Roland, responsabili di aver adattato la serie per la TV. Inoltre si annoverano tra i produttori esecutivi della seconda stagione anche Andrew Bernstein, Vince Calandra, David Graziano, Tom Clancy, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, Mace Neufeld, Lindsey Springer, Dennie Gordon e Phil Abraham.

NEL CAST John Krasinski, Wendell Pierce (The Wire) nel ruolo di James Greer, Noomi Rapace (Prometheus) nei panni di Harriet ‘Harry’ Baumann e Michael Kelly (House of Cards) nel ruolo di Mike November. DISTRIBUZIONE: La terza stagione prossimamente su Prime Video. La quarta stagione sarà l’ultima.

TRAMA TERZA STAGIONE: Nei nuovi episodi il protagonista sarà in fuga e alle prese con una cospirazione che lo ha fatto diventare un ricercato da parte della CIA e da un gruppo internazionale di cui ha scoperto l’esistenza indagando. Jack deve rimanere nell’ombra e viaggiare attraverso l’Europa per provare a rimanere in vita e impedire che scoppi un conflitto a livello globale.