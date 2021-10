Le prime immagini esclusive da Moonfall, il disaster movie di Emmerich

01 Distribution nel tardo pomeriggio odierno ha rilasciato le prime immagini esclusive da Moonfall, il nuovo disaster movie diretto dallo specialista di genere Roland Emmerich.

Tra scatti dedicati ai protagonisti (Halle Berry e Patrick Wilson su tutti), spiccano alcune immagini in cui è possibile apprezzare l’impensabile crollo della Luna sulla Terra, un evento catastrofico che nel film cambierà per sempre la percezione di vita dei protagonisti. Moonfall sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 3 febbraio pertanto, nell’attesa di un nuovo trailer, godiamoci le foto nella galleria in fondo alla pagina.

MOONFALL

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato dallo stesso Roland Emmerich, in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen. L’intera produzione è nelle mani di Centropolis Entertainment (società di Emmerich) e Street Entertainment (società di Kloser). La Lionsgate ha opzionato la distribuzione sul territorio americano. Le riprese dovrebbero partire questo autunno… Covid-19 permettendo. CAST: Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, Michael Pena, John Bradley, Randy Thomas, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa a partire dal 4 febbraio 2022, in Italia dal 3 febbraio.

TRAMA: Il film vedrà gli abitanti della Terra alle prese con una catastrofe capace di spazzare via la vita sul pianeta. La Luna, una volta colpita da un misterioso corpo celeste, virerà infatti verso la Terra, e soltanto un manipolo di eroi sarà chiamato a scongiurare l’estinzione di massa