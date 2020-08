Prime foto ufficiali dal set di Jurassic World: Dominion

Spuntano in rete le primissime foto ufficiali dal set di Jurassic World: Dominion, prossimo capitolo della saga Jurassic Park.

Le immagini in questione provengono da un inserto del New York Times dove si parla di sicurezza sul set. La fonte, difatti, cita la produzione guidata da Colin Trevorrow come esempio da seguire ai tempi del Covid-19.

Oltre a due immagini che sottolineano la serietà con cui certe regole vengono rispettate sul set, vi segnaliamo lo scatto con Chris Pratt ed una collega femminile (forse DeWanda Wise) all’interno di una foresta alquanto inquietante. Alla ricerca di dinosauri?

JURASSIC WORLD: DOMINION

PRODUZIONE : Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

: Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. CAST : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott.

: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 giugno 2021.

LE FOTO