Eagle Pictures acquisisce M2 Pictures, ecco i dettagli

Il colosso della distribuzione Eagle Pictures ha acquistato la M2 Pictures, in questo articolo si parla dei dettagli relativi alla trattativa.

Al centro di un difficile momento economico, tra debiti e difficoltà nel trovare nuovi prodotti di qualità da distribuire, la piccola realtà M2 Pictures ha trovato nel colosso Eagle Pictures una nuova patria. L’acquisizione, confermata anche da Deadline, è avvenuta per una cifra pari a 8.5 milioni di dollari, debiti inclusi.

Eagle Pictures accoglierà i 99 film del catalogo M2 Pictures nella propria library, ora quantificata in 1450 titoli, tra i film acquisiti London Has Fallen, Hellboy (2019), John Wick, e Quella casa nel bosco. All’interno dell’accordo si evince che una parte dei film più recenti passerà a Sky.

Con questo nuovo accordo, Eagle Pictures è entrata tra i cinque distributori più importanti in circolazione. Nel recente passato ha chiuso accordi fondamentali con MGM e Paramount Pictures, mentre dal punto di vista produttivo presenta quote azionarie in Lux Vide e Spy Glass Media Group.