Premio Solinas: tre menzioni speciali per le migliori sceneggiature

Il Premio Solinas é il riconoscimento conferito alla migliore sceneggiatura dedicato alla memoria di Franco Solinas, storico sceneggiatore italiano e, domenica 28 marzo si è svolta in videoconferenza la cerimonia di premiazione.

Nell’edizione 2020 é avvenuto qualcosa di particolare, il Premio Solinas non è stato assegnato ad un unica sceneggiatura, bensì ci sono state tre menzioni speciali.

A giungere all’attenzione della giuria del Premio Solinas sono giunte in finale 6 sceneggiature:

“DAI, RINGO!” di Edoardo PUMA

“HYBRIS” di Vincenzo CASCONE ed Eleonora GALASSO

“L’UOMO E IL BAMBINO” di Riccardo CINCOTTO

“LO SCONSEGNATO” di Marco BORROMEI e Margherita PANIZON

MENOCENTONOVANTASEIGRADI di Emanuele SANA

SOPHIE di Mattia CAPRILLI

Le sceneggiature sono state valutate con dedizione e serietà dalla Giuria composta da: Pedro Armocida, Mariangela Barbanente, Carolina Cavalli, Teresa Cavina, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Valentina Gaddi, Annamaria Granatello, Marcello Izzo, Laura Luchetti, Ilaria Macchia, Michele Pellegrini, Laura Pugno, Domenico Rafele, Roberto Scarpetti, Massimo Torre, Lorenzo Vignolo, Stefano Voltaggio.

“La discussione tra i Giurati è stata intensa e appassionata, è stato apprezzato il grande lavoro che tutti gli Autori hanno compiuto nell’arco di pochi mesi. Non è di certo facile passare in breve tempo da un soggetto di 10 pagine ad una trasposizione in sceneggiatura, ciò nonostante ogni Autore, a suo modo, ha vinto la sfida. La Giuria, chiamata a selezionare la sceneggiatura migliore cui assegnare il Premio più prestigioso d’Italia, ha preso atto che nessuna delle sceneggiature in Concorso aveva la compiutezza e l’eccellenza necessari per ambire al Premio. È stata la discussione analitica, appassionata e generosa su ogni singolo Progetto che ha portato la Giura a decidere di non assegnare il Premio e di trasformare la dotazione in denaro di 9.000 euro del Premio Franco Solinas in 3 menzioni speciali, atte a segnalare una pluralità di storie, di talenti, di sguardi e di voci nuove al mercato della produzione. Ognuno di questi Progetti ha una sua peculiarità e una sua originalità da valorizzare con uno sviluppo più attento finalizzato alla realizzazione dei film” – dichiara Annamaria Granatello (Presidente e Direttrice del Premio Solinas).

Le 3 menzioni speciali del Premio Franco Solinas 2020 di 3.000 euro ciascuna sono state consegnate a:

“DAI, RINGO!” di Edoardo PUMA

“HYBRIS” di Vincenzo CASCONE e Eleonora GALASSO

“L’UOMO E IL BAMBINO” di Riccardo CINCOTTO

con le seguenti motivazioni:

· Dai, Ringo! per la originalità trascinante del personaggio di Rinosh detto Ringo, immigrato albanese in Italia da venti anni, che si muove in un mondo periferico, marginale e degradato, raccontato però con uno sguardo privo di giudizi e moralità. Un mondo che, proprio per la vitalità del protagonista, appare poco deprimente, quanto piuttosto suggestivo e coinvolgente. Tanto impetuoso è l’incedere di questo improbabile gigolò da travolgere tutto e tutti, talvolta persino l’impianto drammaturgico…”;

· Hybris per la capacità spericolata di dribblare e ribaltare stereotipi, correttezze politiche, convenzioni sociali e sessuali, assumendosi qualche rischio ma mantenendo uno sguardo fresco, ironico e irriverente, in una Palermo inedita e rivisitata, in un accidentato percorso di crescita e di consapevolezza di quale sia, alla fine, la vera Υβρισ”;

· L’uomo e il bambino per aver saputo fotografare le dinamiche essenziali e universali del rapporto padre-figlio in un contesto, quello di una guerra, che lo spoglia di tutte le sovrastrutture emotive che lo caratterizzano in condizioni normali. Per il riuscito happy ending amaro, che restituisce il senso più profondo della genitorialità: trasmettere a un figlio il coraggio necessario perché un giorno prenda il largo e si emancipi. Nonostante la mancanza di alcune motivazioni interne dei personaggi, che potrebbero essere messe meglio a fuoco, riconosciamo la grande qualità della scrittura, la cui forte componente evocativa riesce a rappresentare efficacemente per immagini il conflitto tra i due protagonisti senza affidarlo ai dialoghi”.

La Borsa di Studio Claudia Sbarigia di 1.000 euro, dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile, a: “HYBRIS” di Vincenzo CASCONE e Eleonora GALASSO con la seguente motivazione:

“per aver scelto di affrontare, con Persefone, la sfida di un personaggio femminile spudoratamente scorretto e disturbante. Per averle dato una voce originale, a tratti ingombrante, ma sempre coerente. E per aver avuto il coraggio di denudarne impietosamente i difetti, aiutandola a crescere”.

Gianvincenzo Belli – Assessore alla Cultura del Comune di La Maddalena – presente alla manifestazione dichiara: “La 36° edizione del Premio Solinas si terrà a La Maddalena dal 22 al 26 Settembre 2021. Il Premio ha un altissimo valore identitario per la Maddalena e per la Sardegna sia per quello che rappresenta nel mondo sia per la figura Internazionale di Franco Solinas Autore Sardo e Maddalenino. Siamo onorati di poter ospitare la 36° del Premio e a collaborare con l’organizzazione, la Regione Sardegna e la Fondazione Sardegna Film Commission alla valorizzazione culturale territoriale, nazionale ed internazionale di questo Premio Prestigioso.”

Il Presidente della Fondazione Sardegna Film Commission Gianluca Aste, presente insieme alla squadra FSFC e alla direttrice Nevina Satta conferma: “L’impegno della Regione e della Film Commission nel potenziamento della Filiera audiovisiva è crescente e l’investimento sui nuovi talenti viene confermato dalle importanti risorse economiche investite dalla Regione Sardegna sulla formazione e sullo sviluppo delle opere audiovisive. L’eredità di Franco Solinas per la Sardegna è fondamentale: la nostra isola ci insegna a fare ricerca e sperimentazione, con coraggio e determinazione, a conferma del nostro ruolo centrale nella riflessione sullo sviluppo sostenibile del sistema audiovisivo italiano ed europeo“.

È possibile rivedere la cerimonia di premiazione del Premio Solinas, avvenuta in formato digital al seguite link o sulla pagina facebook del Premio Solinas.

Il Premio Solinas è sostenuto da: MIBACT, Regione Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission. Gode del Patrocinio di: Comune di La Maddalena, SIAE, Istituto d’Istruzione Superiore G.Garibaldi, Università di Cagliari e di Sassari e delle Associazioni di Categoria 100autori, ANAC, Writers Guild Italia, Doc/It, ANICA, APA e AGICI.

Viene realizzato con la collaborazione di: Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Festival del Cinema Italiano di Madrid, Cinemed, Apollo11, Bookciak Azione!, Magie Letterarie, Artchivio, Istituto d’Istruzione Superiore G.Garibaldi, Olbia Film Network, Alice Nella Città, Associazione Red Shoes e Cartoon Italia.