Milano Film Network: call attiva per autori e registi italiani

Milano Film Network è il primo e unico laboratorio per lo sviluppo produttivo in collaborazione con Filmmaker e con il contributo di Fondazione Cariplo: la call é destinata a progetti di finzione, documentari e sperimentali scade il 2 aprile 2021.

In un momento di grande crisi del settore audiovisivo causata del perdurare dell’emergenza sanitaria, Milano Film Network ha deciso di rinnovare il suo sostegno agli autori e in particolare di confermare il suo impegno ad accompagnarli nella fase di sviluppo delle loro opere, rilanciando IN PROGRESS MFN, il primo e unico laboratorio produttivo finalizzato allo sviluppo di progetti audiovisivi e rivolto ad autori e registi italiani.

entro e non oltre venerdì 2 aprile

Il workshop vedrà nel 2021 la partecipazione, come mentor dei progetti selezionati, di Leonardo Di Costanzo (A scuola, L’intervallo, L’intrusa), Michelangelo Frammartino (Il dono, Le quattro volte) e Carlo Hintermann (The Dark Side of the Sun, The Book of Vision).

L’attività di mentoring e tutoring è individuale per ciascun autore.

Sono tante le case histories di successo dei progetti sviluppati nelle passate edizioni di In Progress Milano Film Network



Il Progetto Industry Milano Film Network nasce nel 2015 grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e oggi è realizzato con il contributo di MIBACT – Direzione Generale Cinema e Comune di Milano: si tratta di un ampio e continuativo progetto nato per la promozione e il sostegno del nuovo cinema italiano indipendente, che comprende il workshop di sviluppo produttivo In Progress, il fondo di sostegno a lungometraggi italiani in post-produzione L’ATELIER e le giornate professionali dei Milano Industry Days – MID by MFN.