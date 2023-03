Al via la sesta edizione di Premio Solinas Experimenta Serie: il bando

Quest’oggi sulle nostre pagine diamo spazio alla sesta edizione del Premio Solinas Experimenta Serie, il concorso indetto da Premio Solinas accompagnato dal mainsponsor Rai Fiction.

Con l’obiettivo di dare visibilità a progetti innovativi da poter sviluppare nel prossimo futuro, il concorso lancia quest’oggi il bando di concorso, ed offre – qui di seguito – tutte le informazioni utili alla partecipazione. La deadline per inviare la propria candidatura è fissata al 4 aprile via web, e al 5 aprile via posta.

IL COMUNICATO STAMPA

PREMIO SOLINAS DÀ IL VIA ALLA SESTA EDIZIONE DI PREMIO SOLINAS EXPERIMENTA SERIE con la main sponsorship di RAI FICTION

Non pensare piccolo, inventa nuovo

Un concorso con percorso di Alta Formazione che intende selezionare e sviluppare progetti innovativi di racconto seriale della durata di 25’ e realizzare il pilota di serie con un budget massimo di euro 120.000.

EXPERIMENTA SERIE è il concorso che invita Autori UNDER 45 a sfruttare le opportunità creative e produttive della tecnologia digitale per sperimentare nuove forme di racconto seriale e sviluppare progetti low budget di serie TV da 25’ a puntata destinati a un prioritario sfruttamento multimediale. Storie efficaci con universi espandibili anche su più piattaforme.

è il concorso che invita Autori UNDER 45 a sfruttare le opportunità creative e produttive della tecnologia digitale per sperimentare nuove forme di racconto seriale e sviluppare progetti low budget di serie TV da 25’ a puntata destinati a un prioritario sfruttamento multimediale. Storie efficaci con universi espandibili anche su più piattaforme. EXPERIMENTA SERIE non si esaurisce con il concorso. I progetti vincitori parteciperanno ad un Lab di Alta Formazione e saranno sviluppati con il supporto dei Tutor del Premio Solinas.

non si esaurisce con il concorso. I progetti vincitori parteciperanno ad un Lab di Alta Formazione e saranno sviluppati con il supporto dei Tutor del Premio Solinas. EXPERIMENTA SERIE intende sostenere concretamente la creatività offrendo ai vincitori l’opportunità di sviluppare e approfondire i progetti grazie all’incontro con alcuni dei più importanti professionisti dell’audiovisivo italiano.

IL CONCORSO

è rivolto ad autori maggiorenni – under 45 – che desiderino sviluppare una serie da 25’ a puntata destinata a un prioritario sfruttamento multimediale da realizzare con un budget massimo di euro 120 000.

ogni concorrente può partecipare con un massimo di due Progetti per Autore o gruppo di Autori, scritti da un Autore singolo o da un gruppo di Autori o gruppo di co-Autori intesi in senso unitario. L’Autore o il co-Autore di un Soggetto può essere Autore o co-Autore di un solo altro Progetto partecipante allo stesso Concorso. Saranno esclusi dal Concorso tutti i Progetti degli Autori o co-Autori che partecipano con più di due Progetti.

al Concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione di tutti i partecipanti.

Si può partecipare con opere di genere diverso: commedia, thriller, noir, horror, fantasy, social, musical, nonché l’ibridazione di alcuni dei suddetti generi elencati.

I PREMI

i 3 progetti migliori vinceranno una Borsa di Sviluppo di euro 2.000 euro cadauno finanziate da RAI FICTION e la partecipazione al Laboratorio di Alta Formazione e Sviluppo del PREMIO SOLINAS;

il Percorso di Sviluppo (obbligatorio) sotto la guida di Tutor esperti sarà personalizzato e mirato alla messa a punto del Progetto (sceneggiatura, regia e strategia produttiva) in vista della possibile realizzazione del pilota di serie. Durante questa fase il Premio Solinas, in accordo con gli Autori e i Tutor, selezionerà il regista.

al termine del Percorso di Sviluppo (obbligatorio), uno dei tre progetti vincitori delle Borse di Sviluppo sarà dichiarato vincitore di ’Premio Solinas Experimenta Serie’ e verrà opzionato dal Premio Solinas per poter essere realizzato con un budget massimo di euro 120.000. A Rai Fiction, main sponsor del Premio, sarà riservato un diritto di prima negoziazione e ultimo rifiuto sul progetto vincitore per l’acquisizione dei diritti del pilota e/o della serie, ai fini dell’eventuale realizzazione degli stessi.

I PROGETTI dovranno consistere in:

un “pitch” o presentazione – lunghezza massima 10 righe

– lunghezza massima 10 righe un soggetto di serie – lunghezza minima 2 pagine, max 4 pagine

– lunghezza minima 2 pagine, max 4 pagine sceneggiatura puntata pilota – lunghezza minima 23 pagine, max 25 pagine

– lunghezza minima 23 pagine, max 25 pagine i soggetti della seconda, terza, quarta e quinta puntata della serie – lunghezza max 1 pagina per ogni soggetto

– lunghezza max 1 pagina per ogni soggetto presentazione dei personaggi – lunghezza max 2 pagine

INVIO PROGETTI VIA WEB: entro il 4 aprile 2023

INVIO PROGETTI VIA POSTA: entro il 5 aprile 2023

Il bando di concorso è disponibile su www.premiosolinas.it