Sam Raimi in cerca di idee per un sequel di Drag Me to Hell

Sam Raimi potrebbe mettere mano alla sua agenda lavorativa portando al cinema un sequel di Drag Me to Hell, horror cult del 2009.

Intervenuto ad un botta e risposta su Reddit, infatti, il regista e produttore Sam Raimi ha riferito che Romel Adam (capo alla produzione Ghost House Pictures) e Jose Canas (direttore di sviluppo di Ghost House Pictures) stanno attualmente cercando idee per realizzare in futuro un sequel di Drag Me to Hell, horror diretto dallo stesso Raimi nel corso del 2009. Il regista rispondendo ad altre domande in merito ha confermato di essere molto interessato a questa eventualità.

Drag Me to Hell è stato il primo film diretto da Raimi dopo la trilogia di Spider-Man. Il film – di chiaro stampo horror – raccontava la storia di un’intermediaria di prestiti (interpretata da Alison Lohman) maledetta da una vecchia signora a cui aveva rifiutato un prestito. Il film ha incassato al botteghino la bellezza di 90 milioni di dollari, mettendo tra l’altro d’accordo pubblico e critica con recensioni assolutamente positive.

In attesa di novità dal possibile Drag Me to Hell 2, ricordiamo che Sam Raimi è produttore esecutivo di La Casa – Il Risveglio del Male (in originale Evil Dead Rise), tra breve nelle sale USA.