La quinta edizione di Fabrique du Cinema Awards è pronta a celebrare i suoi vincitori, e lo farà attraverso una cerimonia che si terrà a Roma il 14 dicembre.

Nata grazie all'intuizione dei creatori della nota rivista Fabrique du Cinema, la kermesse cinematografica è giunta oramai alla sua quinta edizione, e quest'anno presenteranno numeri in forte crescita, con tanti prodotti di grande qualità.

La serata di premiazione è attesa per il 14 dicembre, dalle ore 21:00, presso Videocittà – Ex-Caserma Guido Reni, 7 a Roma. Per maggiori informazioni su uno degli eventi cinematografici più attesi per il mese di dicembre vi invitiamo a leggere il comunicato stampa appena diramato.

FABRIQUE DU CINEMA AWARDS 2019

I Fabrique du Cinéma Awards giungono dopo il successo dello scorso anno alla loro quinta edizione. Il concorso internazionale promosso dalla rivista Fabrique du Cinéma che premia le novità e le originalità in campo cinematografico con un occhio di riguardo per i giovani talenti si terrà sabato 14 dicembre ore 21.00 presso gli spazi di Videocittà – Ex-Caserma Guido Reni. A condurre la cerimonia di uno degli appuntamenti più attesi del dicembre cinematografico sarà l’attore Alessio Vassallo con le attrici Laura Barth e Liliana Fiorelli.

Undici i premiati nelle varie categorie. Ad assegnare i riconoscimenti il Presidente di giuria e Premio Oscar PAUL HAGGIS regista di pellicole di culto come Crash, Nella valle di Elah, The Next Three Days e sceneggiatore di film come Million Dollar Baby e Casino Royale. Accanto a lui Ivan Cotroneo, sceneggiatore e regista di gioielli come Un bacio e La kriptonite nella borsa; l’attrice e icona del nostro cinema Margherita Buy; l’attore Stefano Fresi, volto tra i più popolari della commedia italiana; infine Claudio Masenza, istituzione della critica cinematografica.

I Fabrique du Cinéma Awards, realizzati con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, hanno raggiunto numeri da record con 1100 iscritti da 72 paesi. La crescita costante delle iscrizioni da tutto il mondo conferma i Fabrique du Cinéma Awards come uno dei riconoscimenti più interessanti e originali nel vasto panorama dei premi cinematografici italiani. Tanti i talenti premiati nel corso degli anni che sono oggi figure di spicco del cinema italiano e internazionale tra cui: Matteo Garrone, Miriam Leone, Alessandro Borghi, Matilda De Angelis, Valentina Bellè, Simone Liberati, Sara Serraiocco, Marco Danieli, i fratelli D’Innocenzo, i registi internazionali Jarek Marszewski, Victor Perez, Miranda De Pencier e molti altri.

Per l’occasione verrà presentato anche il nuovo numero della rivista, il 27esimo di Fabrique, come sempre attento ai nomi giovani e giovanissimi: in copertina Saul Nanni racconta il suo passaggio da idolo teen a ruoli drammatici; tre giovani registi, Chiara Marotta, Federica D’Ignoti e Andrea Corsini sono i talenti su cui scommettiamo per il futuro; anche nel cinema si fa largo una nuova attenzione alla sostenibilità ambientale e ne parliamo nel nostro dossier Going Green; Ivan Cotroneo, giurato dei Fabrique du Cinéma Awards, racconta il cinema che lo ha ispirato e quello che spera di vedere nei nuovi autori. Dante Antonelli e Francesco Di Leva portano la voce del teatro contemporaneo, il documentario Il varco rilegge in modo personalissimo la grande Storia e sei giovani attori si affacciano al cinema dall’ingresso principale, ricordate i loro nomi: Francesco Di Raimondo, Lia Grieco, Michele Morrone, Elena Rusconi, Giulia Todaro, Riccardo Manera.

Tante le collaborazione di cui gli Awards si avvalgono, a cominciare da quella con Videocittà il festival della visione che ospita l’evento nella sala cinematografica Intesa San Paolo. Per proseguire con Campari, il marchio che negli ultimi anni è divenuto protagonista dei grandi eventi cinematografici. E infine la collaborazione con il collettivo Smash e Fonderie, location dell’Ex-Caserma Guido Reni dove si terrà il party post cerimonia. Inoltre quest’anno i Fabrique Awards si avvalgono della partnership con la Fenix Entertainment, nuova realtà produttiva attenta a intercettare i talenti emergenti della cinematografia internazionale e a produrre opere innovative e di genere. La Fenix sponsorizzerà proprio in virtù della sua vocazione il Premio al Miglior Cortometraggio Italiano.

CATEGORIE FABRIQUE AWARDS 2019

Miglior film internazionale (Best International Feature Film)

The Flying Circus di Fatos Berisha (Kosovo)

The French Teacher di Stefania Vasconcellos (Stati Uniti)

Abode di Jaya Jose Raj C L (India)

The strategy of the pekingese di Elio Quiroga (Spagna)

Miglior opera italiana innovativa e sperimentale (Best Italian Innovative and Experimental Feature Film)

Ricordi? di Valerio Mieli

Il primo re di Matteo Rovere

Il colpo del cane di Fulvio Risuleo

Thanks! di Gabriele Di Luca

Miglior opera prima italiana (Best Italian Debut Feature Film)

Sole di Carlo Sironi

The Nest di Roberto De Feo

Mamma + Mamma di Karole Di Tommaso

Picciridda di Paolo Licata

Miglior Attrice (Best Italian Actress)

Carlotta Antonelli - Bangla

Ludovica Martino - Il campione

Linda Caridi - Ricordi?

Maria Roveran - Mamma+Mamma

Miglior Attore (Best Italian Actor)

Francesco Di Napoli - La paranza dei bambini

Roberto Lipari - Tuttapposto

Alessio Lapice - Il primo re

Andrea Carpenzano - Il campione

Miglior Tema Musicale (Best Italian Soundtrack)

Francesco Cerasi - Gli Uomini D’Oro

Andrea Farri - Il Primo Re

Ralph P - Il Sindaco Del Rione Sanità

Battista Lena - Vivere

Miglior Documentario internazionale (Best International Documentary)

Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (Italia)

Tony Driver di Ascanio Petrini (Italia)

Bir (Well) di Veysi Altay (Turchia)

Nessun nome nei titoli di coda di Simone Amendola (Italia)

Miglior Cortometraggio Italiano (Best Italian Short Film) – Premio Fenix Entertainment

Baradar di Beppe Tufarulo

Materia celeste di Andrea Gatopoulos

La giostra di Nina di Valerio Berruti

Gagarin, Mi mancherai di Domenico De Orsi

Miglior Cortometraggio Internazionale (Best International Short Film)

And Yet We're Not Super Heroes di Lia Bertels (Belgio)

The Boy Who Wanted to Fly di Jorge Muriel (Spagna)

Adams di Tom Stern (Stati Uniti)

Ghost of a Chance di Manes Duerr (Stati Uniti)

Miglior Soggetto e Sceneggiatura di cortometraggio (Best Short Film Screenplay)

Il pesce palla di Vittorio Guidotti e Roberta Pessina (Italia)

Little Cliff, Big Cliff di Paul Weidknecht (Stati Uniti)

Non esistono incantesimi di Jacopo Fantastichini (Italia)

Preludio di Isotta Paccanelli (Italia)

Miglior Web Serie internazionale (Best International Web Series)

The Circle Episodes di Carlton Thompson (Stati Uniti)

True Demon di Jan Zenkner (Germania)

Swap di Andre Gaumond (Canada)

Sappe di Paul Bezuijen (Olanda)

Fabrique du Cinéma è una freepress di 76 pagine a colori, con uscita trimestrale e distribuzione in 10.000 copie a Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. Mission della pubblicazione è l’analisi dell’industria cinematografica italiana, con un occhio di riguardo per il giovane cinema. Supportata da una versione online (www.fabriqueducinema.com) e dai social, Fabrique du Cinéma è ormai da cinque anni un punto di riferimento per studenti e addetti ai lavori, ma anche per un pubblico trasversale attento e affascinato dal mondo dello spettacolo.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

ore 20.00 Apertura e cocktail di benvenuto

ore 21.00 CERIMONIA DI PREMIAZIONE

ore 22.30 Party di fine cerimonia aperto al pubblico

Videocittà Ex-Caserma Guido Reni, Via Guido Reni, 7 – Roma

Ore 20.00 ingresso su invito – Ore 22.00 Ingresso aperto al pubblico