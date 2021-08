Uno stupendo poster grafico dal thriller sci-fi Prisoners of the Ghostland

Dopo aver apprezzato il primo trailer solo qualche giorno fa, il thriller post-apocalittico Prisoners of the Ghostland torna nuovamente protagonista in rete con un primo stupendo poster grafico.

Nei giorni scorsi Nicolas Cage, protagonista assoluto dell’esordio in lingua inglese del regista Sion Sono, ha descritto Prisoners of the Ghostland come “Il film più selvaggio che abbia mai fatto“, citazione riportata proprio all’interno del poster che vi proponiamo in questo nuovo aggiornamento. Il film sarà distribuito negli Usa da RLJE Films con release on demand e in digital download il 17 settembre.

Prisoners of the Ghostland (Poster)

Nel cast diretto da Sion Sono (Tag, Cold Fish), con Nicolas Cage spazio per Sofia Boutella, Bill Mosley, Nick Cassavetes e Tak Sakaaguchi. La sceneggiatura è stata invece firmata da Aaron Henry (Inhumans) e Reza Sixo Safai (A Girl Walks Home Alone at Night), mentre attualmente la release on demand e in digital download è fissata per il 17 settembre.

Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale: Nelle pericolosa città di frontiera di Samurai Town, uno spietato rapinatore di banche (Nicolas Cage) viene liberato di prigione dal ricco signore della guerra, Il Governatore (Bill Moseley), e viene incaricato di trovare la sua nipote scomparsa, Bernice (Sofia Boutella). Tutto in cambio della sua libertà. Abbigliato con una tuta in pelle che si autodistruggerà entro cinque giorni, l’uomo parte per un viaggio alla ricerca della giovane donna e della sua redenzione.