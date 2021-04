Il poster di Space Jam: New Legends, da settembre in Italia

La divisione nazionale della Warner Bros ha diffuso in rete il primo poster di Space Jam: New Legends, sequel del fortunato fantasy approdato nelle sale negli anni novanta.

Il poster è stato diffuso dai canali social della Warner Bros, ed esso riporta anche quella che sarà l’uscita nelle nostre sale, ovvero Settembre 2021. Ricordiamo inoltre che domani sarà rilasciato il primo atteso trailer, proprio come segnalato nel nostro precedente aggiornamento. Trovate il poster di Space Jam: New Legends (in originale Space Jam: A New Legacy) in fondo alla pagina.

SPACE JAM: NEW LEGENDS

PRODUZIONE: La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno. CAST: LeBron James, affiancato da i personaggi dei Looney Tunes e da Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 16 luglio 2021. Da settembre nelle sale italiane.