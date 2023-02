Paramount Pictures ha diffuso in rete i characters poster dei sei protagonisti del fantasy movie Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.

Il primo è riguarda Chris Pine nei panni dell’affascinante leader del gruppo, Edgin il Bardo, il creatore di piani e suonatore di liuti. Poi c’è il poster di Simon (Justice Smith), lo stregone e incantatore del gruppo, di Holga (Michelle Rodriguez), la barbara la cui ascia da battaglia ricoperta di magma la rende una formidabile avversaria nel combattimento ravvicinato. Ed ancora quelli di Regé-Jean Page come Xenk il Paladino, un santo guerriero ed esperto spadaccino, di Sophia Lillis come Doric, il druido armato di fionda che può trasformarsi in un gufo, e di Hugh Grant nei panni del cattivo principale del film, Forge Fitzwilliam il Rosso.

Trovate a questo nostro indirizzo lo spot diffuso durante il Super Bowl.

DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI

Il nuovo adattamento di Dungeons and Dragons sarà prodotto da Allspark Pictures (casa di produzione della Hasbro), sarà firmato da Michael Gillio. Tra i produttori spiccano i nomi di Brian Goldner e Stephen Davis della Hasbro, Courtney Solomon della Sweetpea Ent. e Allan Zeman e Roy Lee, ma anche Jeremy Latcham. Dal 30 marzo nelle sale italiane.

NEL CAST Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant. La regia è stata diretta da Jonathan Goldstein & John Francis Daley, anche co-autori della sceneggiatura con Michael Gillio.

TRAMA: Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

I POSTER DEI PROTAGONISTI