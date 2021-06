Il poster italiano di La ragazza di Stillwater, dramma con Matt Damon

Universal Pictures ha diffuso in rete il poster italiano di La ragazza di Stillwater, dramma diretto da Tom McCarthy (Il Caso Spotlight), con protagonista Matt Damon.

Nei giorni scorsi lo studios ha anche diffuso il primo trailer italiano (lo trovate a questo indirizzo), mentre il poster è visibile in fondo alla pagina. Ricordiamo che il film sarà disponibile nelle sale Usa a partire dal 30 luglio, con una data italiana ancora da fissare, inoltre sarà presentato durante il prossimo Festival di Cannes.

LA RAGAZZA DI STILLWATER

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Tom McCarthy. La sceneggiatura è stata co-scritta dallo stesso McCarthy insieme a Thomas Bidegain e Noé Debré. E’ stato prodotto dalla Participant Media. CAST: Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan, Robert Peters e Moussa Maaskri. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 30 luglio 2021. Prossimamente in Italia.

TRAMA: Un operaio dell’industria petrolifera, parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, finita in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. Messo alla prova dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, Bill rende la battaglia per la libertà della figlia la propria missione. Durante questo percorso, sviluppa un’amicizia con una donna locale e la sua piccola bambina, che lo porterà ad allargare il proprio sguardo e a scoprire un nuovo e inatteso senso di empatia con il resto del mondo.