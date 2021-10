Due nuovi poster internazionali per Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Continua la campagna promozionale legata all’uscita al cinema di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, e questa notte lo fa attraverso il rilascio di due nuovi poster internazionali.

I due poster, uno dei quali trattasi della versione internazionale di quello italiano che vi abbiamo mostrato qualche ora prima, mettono al centro i tanti protagonisti del film diretto da Johannes Roberts (li trovate in fondo alla pagina). La notizia del giorno, inoltre, riguarda la release italiana di Resident Evil: Welcome to Raccoon City fissata da Sony Pictures Italia per il 25 novembre, ossia quasi in day by day con gli Usa.

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Johannes Roberts, e sceneggiato da Greg Russo, e prodotto da James Wan. CAST: Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, e Neal McDonough sarà William Birkin, Donal Logue, Chad Rock, Lily Gao. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 novembre 2021. In Italia dal 25 novembre.

TRAMA: Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, mentre un grande male fermentava sotto la superficie. Quando quel male viene scatenato, i cittadini vengono cambiati per sempre e un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro l’Umbrella e soprattutto sopravvivere alla notte. Ritornando alle terrificanti radici del famosissimo franchise di videogiochi Resident Evil, il fan e regista Johannes Roberts riporta in vita un franchise da un miliardo di dollari con una versione per una nuova generazione di fan.