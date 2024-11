Piedone | Il trailer del remake con Salvatore Esposito

Sky Italia ha pubblicato in queste ore il primo trailer di Piedone – Uno Sbirro a Napoli, la serie tv che si ispira al celebre film con Bud Spencer.

Con Salvatore Esposito (Gomorra – La Serie) nei panni del protagonista che celebra il mito di Bud Spencer (all’anagrafe Carlo Pedersoli), la nuova serie tv realizzata da Sky Original è ambientata per le strade di Napoli ed è stata realizzata come una sorta di sequel ispirato all’originale. Di fatto, l’attore in Piedone – Uno Sbirro a Napoli veste i panni dell’allievo del Commissario Rizzo, detto per l’appunto Piedone, ed utilizza gli stessi metodi “poco ortodossi” per far rispettare la legge nella sua Napoli.

La serie tv è stata diretta da Alessio Maria Federici, nel cast con Salvatore Esposito spiccano i volti di Silvia D’Amico (Christian, Comandante, A casa tutti bene – La serie), che interpreterà la determinata commissaria Sonia Ascarelli, capo del distaccamento di polizia al porto di Napoli. Fabio Balsamo (Beata te, Generazione 56k, Pesci piccoli) si unisce al cast nel ruolo dell’ispettore aggiunto Michele Noviello, che affiancherà Palmieri nelle indagini.

Nel team di sceneggiatori che include lo stesso Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. La sceneggiatura è firmata da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. Piedone – Uno sbirro a Napoli è una produzione Sky Studios, Wildside (gruppo Fremantle) e Titanus Production (gruppo Titanus).

Piedone – Uno sbirro a Napoli | La Trama Ufficiale

In PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI, Vincenzo Palmieri torna a Napoli, sua città natale, per chiudere i conti con il proprio passato e con i fantasmi che ancora lo tormentano. Palmieri è stato allievo del leggendario Commissario Rizzo, detto Piedone, e ora, come lui, utilizza metodi anticonvenzionali per risolvere i casi. La sfida principale del protagonista sarà conquistare la fiducia della sua nuova squadra, composta da agenti abituati a modalità investigative più tradizionali, e in particolare quella della commissaria Sonia Ascarelli, la cui determinazione e approccio metodico contrastano con quelli più istintivi di Palmieri.

Tra azione e momenti di riflessione, il personaggio interpretato da Esposito si troverà coinvolto in indagini mozzafiato, costellate di colpi di scena, con un tono che riesce a bilanciare tensione e ironia. Mentre cerca di risolvere i casi, Palmieri proverà a fare pace con sé stesso, in una Napoli che non smette mai di sorprendere e di insegnare qualcosa a chi la vive.

