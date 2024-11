WMI Worldwide ha condiviso ieri il trailer di Waltzing with Brando, il biopic incentrato sul celebre attore Marlon Brando.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale in occasione della prossima edizione di Torino Film Festival (qui le ultime novità su 42TFF); nel ruolo del famoso attore spicca il volto di Billy Zane (vi ricorda nulla il villain di Titanic?), mentre in cabina di regia spicca il nome di Bill Fishman.

La trama di Waltzing with Brando si ispirati all’omonimo libro di memorie di Bernard Judge e si concentra su un periodo specifico della vita dell’attore, dal 1969 al 1974, quando si preparava per due dei suoi ruoli più iconici, ossia Don Vito Corleone ne Il Padrino e Paul in Ultimo tango a Parigi.

Zane nel cast è affiancato da Jon Heder (Napoleon Dynamite) nei panni dall’architetto Bernard “Bernie” Judge che partecipò allo speciale progetto di Brando legato alla realizzazione del primo rifugio ecologico al mondo su una piccola isola disabitata di Tahiti. I due condiviserò, oltre che il progetto, anche un’amicizia che fino ad oggi è rimasta poco conosciuta.

Correlati