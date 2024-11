Da poche ore è stato rilasciato il full trailer di Tomorrow and I, la nuova serie tv sci-fi antologica made in Thailandia composta di soli 4 episodi, la cui messa in onda su Netflix è programmata a partire dal prossimo 4 dicembre.

Tomorrow and I amplia l’elenco dei contenuti thailandesi del celebre streamer e si presenta come la prima in assoluto di questo paese dai contenuti fantascientifici.

La serie tv è prodotta da Sulawut Tungkarak attraverso Jungka Studios e diretta da Paween Purijitpanya, il quale ha curato anche la sceneggiatura insieme Pat Pataranutaporn, Jirawat Watthanakiatpanya, Abhichoke Chandrasen, Tossaphon Riantong, Panuwat Inthawat e Eakasit Thairaat.

Nei quattro episodi vengono esplorati diversi argomenti tra cui clonazione, prostituzione, religione e riscaldamento globale. Il regista in merito alla realizzazione di questa antologia fantascientifica ha affermato:

“Realizzare ‘Tomorrow and I’ è stata una sfida perché tutto doveva essere creato ex novo: l’aspetto della città, l’abbigliamento, la tecnologia e la forma di vari dispositivi. Alla fine, questi elementi sono stati essenziali per costruire un mondo realistico e hanno aiutato gli attori a comprendere meglio i loro personaggi.”

Di seguito titoli e breve descrizione di ogni singolo episodio:

“Black Sheep” è un intenso drama su un tentativo di riportare in vita un astronauta morto.

è un intenso drama su un tentativo di riportare in vita un astronauta morto. “Paradistopia” presenta un luogo in cui tutti i desideri sessuali sono soddisfatti da robot intelligenti addestrati da esperti del sesso.

presenta un luogo in cui tutti i desideri sessuali sono soddisfatti da robot intelligenti addestrati da esperti del sesso. “Buddha Data” vede contrapposte antiche credenze e intelligenza artificiale.

vede contrapposte antiche credenze e intelligenza artificiale. “Octopus Girl” racconta di una baraccopoli interessata da allagamenti dovuti a forti intemperie e da una conseguente pandemia.

