Il prossimo anno Disney+ rilascerà l’attesissima serie tv incentrata sulla figura iconica di Obi-Wan Kenobi, e la tra le varie sorprese una in particolare potrebbe riguardare gli Skywalker.

Attraverso un rumour lanciato in rete dal solito We Got This Covered pare che la Lucasfilm voglia inserire nella storyline un piccolo Luke Skywalker. La fonte ha aggiunto inoltre che il giovane futuro Maestro Jedi potrebbe avere nello show un’età compresa tra i 3 ed i 6 anni.

Cosa ci dice questa ipotetica informazione? Beh, che l’età (3-6 anni) del piccolo Luke potrebbe spingere gli sceneggiatori a fare uso di flashback. Il perchè è semplice: l’ultimo aggiornamento – non ancora ufficiale – rivela che la serie tv potrebbe essere ambientata 8 anni dopo che Obi-Wan ha consegnato il piccolo Luke agli zii su Tatooine. Ecco quindi che, il piccolo Luke non farebbe parte della storyline principale, ma solo di storie collaterali, tirate in ballo solo tramite l’utilizzo di flashback.

Ovviamente Lucasfilm non ha ancora confermato la notizia.

Obi-Wan Kenobi (Serie Tv)

La serie tv sarà prodotta da Lucasfilm, con Kathleen Kennedy impegnata come produttore. Nel cast al momento il solo Ewan McGregor.

La prima stagione dovrebbe contare 6/8 episodi, con riprese attese per l’inizio del 2020. La distribuzione sarà invece destinata a Disney+.