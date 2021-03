PGA Awards 2021: Nomadland è il miglior film per i sindacati dei produttori

Nomadland si è aggiudicato un nuovo importante riconoscimento in vista della consegna degli Oscar 2021, stanotte infatti sono stati assegnati i PGA Awards 2021, gli ambiti premi del sindacato dei produttori hollywoodiani.

La Producers Guild of America ha scelto Nomadland come Miglior Film dell’anno, premiando così Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e Chloé Zhao per l’ottimo lavoro svolto. Il film, dopo aver raccolto il Leone d’Oro al Festival di Venezia, il premio del pubblico al Toronto International Film Festival ed ancora il Golden Globe e i Critics Choice Awards, ora non può che puntare forte in vista della consegna degli Oscar 2021.

Tra gli altri vincitori, vanno segnalate i premi ottenuti da Soul e la quarta stagione di The Crown.

PGA AWARDS 2021: TUTTI I VINCITORI

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

Nomadland

Producers: Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, Chloé Zhao

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

The Crown (Season 4)

Producers: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Stephen Daldry, Andy Harries, Benjamin Caron, Matthew Byam Shaw, Robert Fox, Michael Casey, Andy Stebbing, Martin Harrison, Oona O’Beirn

Outstanding Producer of Non-Fiction Television

The Last Dance (Season 1)

Producers: (Eligibility determination Pending)

Outstanding Producer of Limited Series Television

The Queen’s Gambit

Producers: William Horberg, Allan Scott, Scott Frank, Marcus Loges, Mick Aniceto

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

Hamilton

Producers: Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller

Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

Soul

Producer: Dana Murray

Outstanding Producer of Live Entertainment & Talk Television

Last Week Tonight with John Oliver (Season 7)

Producers: (Eligibility determination pending)

Outstanding Producer of Documentary Motion Pictures

My Octopus Teacher

Outstanding Producer of Game & Competition Television

RuPaul’s Drag Race (Season 12)

Producers: (Eligibility determination pending)

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

Schitt’s Creek (Season 6)

Producers: Eugene Levy, Daniel Levy, Andrew Barnsley, Fred Levy, David West Read, Ben Feigin, Michael Short, Kurt Smeaton, Kosta Orfanidis

Outstanding Sports Program

Defying Gravity: The Untold Story of Women’s Gymnastics (Season 1)

Innovation Award

BRCvr

Outstanding Short Form Program

Carpool Karaoke: The Series (Season 3)

Outstanding Children’s Program

The Power of We: A Sesame Street Special

Charles Fitzsimons Award

Vance Van Petten

PGA/UCLA Vision Award

Stephanie Allain