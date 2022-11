Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: ecco chi interpreterà Ade ed Efesto

Il cast della serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (in originale Percy Jackson and the Olympians) ha accolto in queste ore i volti di Jay Duplass e Timothy Omundson.

Grazie ad un aggiornamento proveniete da ComicBook, infatti, è noto che Jay Duplass avrà il ruolo di Ade, mentre Timothy Omundson quello di Efesto. All’interno dell’aggiornamento sono state riportate anche alcune dichiarazioni riguardo il casting da parte dello scrittore dei romanzi Rick Riordane. Ecco cos’ha detto sull’ingaggio di Duplass:

“Quello che lo ha reso perfetto per Ade è stata la sua recente svolta nel ruolo di Jesse Bloom in Industry, stagione 2. Cattura il lato legato all’incomprensione, pericoloso e cupo del dio dell’aldilà, ma anche il suo atteggiamento stranamente dolce e strano, rendendolo perfetto per essere il padre di Nico di Angelo. Parlare con Jay mentre era vestito come Ade ed era nella sua caverna dell’altro mondo è stato elettrizzante e molto più che surreale. Le sue battute con Percy Jackson erano assolutamente perfette.“

Su Omundson:

“Porta la sensibilità perfetta al dio Efesto, la divinità più forte e resiliente, alle volte respinto per le sue differenze, ma comunque dal cuore buono nel suo modo burbero.“

PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO

Rick Riordan e Jon Steinberg sono gli sceneggiatori, mentre la regia è stata affidata a James Bobin, già con la Disney per “The Mysterious Benedict Society“. L’idea di base dovrebbe vedere cinque stagioni, ognuna tratta da uno dei cinque romanzi di Riordan, ovvero Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale.

NEL CAST Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Virginia Kull, Glynn Turman, Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Timm Sharp, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn, Adam Copeland, Suzanne Cryer, Jessica Parker Kennedy, Jay Duplass, Timothy Omundson.

TRAMA: La serie segue Percy Jackson (interpretato Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l’America per ritrovarla e ristabilire l’ordine sull’Olimpo.

PROSSIMAMENTE SU DISNEY+