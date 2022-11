Box Office Italia, Black Panther: Wakanda Forever ancora in testa venerdì

Black Panther: Wakanda Forever si appresta a vincere anche il suo secondo weekend nel Box Office Italia, mentre Diabolik: Ginko all’assalto! non sfonda.

Nella giornata di venerdì, il cinecomic Marvel Studios ha confermato facilmente la prima posizione del botteghino nazionale. Secondo i dati provenienti da Cinetel, infatti, Black Panther 2 (qui la recensione) ha raccolto ieri 300 mila euro di incasso, per un totale di 5.38 milioni. Di questo passo, entro domenica sera l’incasso complessivo potrebbe superare ampiamente i 6.5 milioni.

La new entry The Menù ieri ha incassato altri 108 mila euro in seconda posizione, per un totale in due giorni di 173 mila. Diabolik: Ginko all’assalto! (qui la recensione) non sfonda neppure nel suo secondo giorno di programmazione; l’incasso maturato venerdì è stato 85 mila euro in terza posizione, ed ora viaggia sotto i 150 mila. Chiudiamo questo nostro aggiornamento col quarto posto ottenuto da Harry Potter e la camera dei segreti, la cui riedizione ha fruttato ieri 62 mila euro.