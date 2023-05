Pedro Pascal nel cast di Weapons, il nuovo horror del regista di Barbarian

L’attore Pedro Pascal sarà il protagonista del cast di Weapons, il nuovo horror diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian.

Empire ieri ha riportato in rete l’ingaggio di Pedro Pascal, offrendo allo stesso momento alcuni piccoli dettagli sul nuovo progetto di Cregger. Avvolto ancora nel mistero, infatti, Weapons viene descritto dagli addetti ai lavori come un horror estremamente ambizioso, “un’epopea horror a più piani interconnessi, con uno stile narrativo vicino a Magnolia, il celebre film di Paul Thomas Anderson“.

Le riprese del film dovrebbero partire entro la fine dell’anno, con la New Line Cinema dietro il progetto. Zach Cregger sarà impegnato anche produttore insieme a Roy Lee di Vertigo, J.D. Lifshitz e Raphael Margules di BoulderLight Pictures. Il ruolo di Pascal è al momento avvolto nel mistero.

Pedro Pascal ha da poco firmato per un ruolo nel tanto osannato sequel di Il Gladiatore (qui la notizia), ma la sua agenda lavorativa è legata anche alla seconda stagione di The Last of Us ed ai futuri piani Lucasfilm per la serie The Mandalorian. Inoltre sarà nel cast di Drive-Away Dolls di Ethan Coen.