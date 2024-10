Il cast del film Peaky Blinders continua a prendere forma, e lo fa tra volti noti ed altri completamente inediti.

Deadline questa notte ha riferito che Netflix ha aggiunto al cast in costruzione di Peaky Blinders cinque nuovi attori, di cui quattro già noti ai fan della serie tv originale. Ebbene, gli attori già noti sono Sophie Rundle che ha interpretato la sorella di Tommy Shelby (Cillian Murphy), Ned Dennehy, che ha interpretato Charlie Strong, Packy Lee, nella serie come Johnny Dogs, e Ian Peck, che ha interpretato Curly. L’unico volto nuovo è invece quello di Jay Lycurgo, il suo sarà di fatto un ruolo inedito nel film.

La scorsa settimana, rimanendo in tema casting, Netflix ha confermato il ritorno illustre di Stephen Graham (prossimamente in Venom: The Last Dance), altro interprete apparso nella serie tv originale, trovate a questo indirizzo il nostro aggiornamento.

Il film nasce dalla volontà del creatore Steve Knight di espandere l’universo narrativo anche fuori dai confini della serialità. Ad oggi il trama su cui baserà il film Peaky Blinders non è nota, ma da ultime dichiarazioni note pare sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e che sarà una sorta di continuazione della serie tv.

Peaky Blinders e le note di produzione

Il film nasce da un’idea di Steven Knight, il creatore della serie tv omonima, per dare una conclusione epica ad uno degli show televisivi più seguiti e premiati della storia hollywoodiana. La serie tv Peaky Blinders si è chiusa con la sesta stagione, andata in onda dal 27 febbraio 2024

Il film Peaky Blinders è stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno. La trama del film è al momento tenuta al segreto, ma il creatore della serie tv “Steven Knight” ha riferito che la collocazione temporale riguarderà la Seconda Guerra Mondiale, e che il film sarà una sorta di continuazione della serie tv.

Steven Knight, da creatore della serie, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper (regista della prima stagione) dirigerà. Il premio Oscar Cillian Murphy, prossimo a far parte di 28 Anni Dopo, tornerà a vestire nel film i panni del gangster Thomas Shelby. Al cast storico della serie tv si sono aggiunti al momento Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham. Nel cast figurano anche Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo.

Correlati