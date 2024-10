L’horror indie Terrifier 3 ha vinto clamorosamente il Box Office USA nel suo weekend d’esordio, mentre Joker 2 è crollato ben oltre l’80%.

In un weekend che forse ricorderemo come una sorta di “battaglia tra clown” ha fatto notizia – e forse neppure tanto visto il suo opening day – il primo posto di Terrifier 3, terzo capitolo della saga horror che ha lanciato nell’universo delle icone pop il villain Art il Clown, ma anche il “crollo da record” fornito da Joker: Folie à Deux.

Ma andiamo con ordine..

Lanciato in quasi 2 mila sale del nord America, Terrifier 3 è riuscito a portare a casa un incasso stimato pari a 18,2 milioni di dollari, ben oltre le previsioni degli analisti. Il terzo film a tema slasher di Damien Leone è stato accompagnato da ottime recensioni da parte della critica – pare che il film abbia superato l’80% su Rotten Tomatoes – ma anche da un passaparola importante, spinto da una “B” piena al CinemaScore (punteggio quasi raro per il genere horror).

Art il Clown, un fenomeno incontrollabile

Nato come parte di un duo all’interno di un cortometraggio horror, il celebre clown sanguinario ha ottenuto un film tutto suo sotto il marchio Bloody Disgusting (Terrifier) finendo per accaparrarsi un solido seguito di pubblico nel difficile mercato nell’intrattenimento digitale. Il secondo film (Terrifier 2), poi, ha spianato definitivamente la strada a quello che oggi possiamo definire un vero e proprio fenomeno pop. Il resto è storia, con Art il Clown oramai divenuto uno dei volti più amati del genere horror, e suggellato da un esordio pazzesco al Box Office USA con Terrifier 3. Cosa riserverà il futuro per questo franchise?

Come anticipato, il weekend è stato rappresentato da una sorta di sfida tra clown, con Joker 2 giunto al suo secondo fine settimana in sala. Secondo le stime del the Hollywood Reporter, il film di Todd Phillips ha incassato una cifra stimata di 7 milioni di dollari (in terza posizione), ed un calo dell’81%. Il risultato pessimo segna il peggior calo nel secondo weekend di sempre per un film ispirato ai fumetti. In precedenza il “record” era detenuto da The Marvels con un calo del 78%.

Non c’è dubbio che la pioggia di critiche negative, unitamente ad un passaparola pessimo, hanno spinto Joker: Folie à Deux (la nostra recensione) verso quello che possiamo definire senza problemi un vero e proprio flop commerciale difficile da digerire per Warner Bros. Ricordiamo, a tal proposito, che Joker 2 è costato la bellezza di 190 milioni di dollari, e che tale cifra sarà praticamente impossibile da recuperare di questo passo.

Ma il Box Office USA in questo weekend ha segnalato anche il secondo posto di Il Robot Selvaggio, il cui incasso è stato 13,4 milioni di dollari, e gli esordi “non eccelsi” di film destinati alla stagione dei premi cinematografici quali Saturday Night (3,4 milioni), Piece by Piece (3,8 milioni) e The Apprentice (1,58 milioni).

