La nuova icona del cinema horror “Art il Clown” è pronto ad approdare per la prima volta al cinema con l’atteso Terrifier 3.

Distribuito nelle sale italiane da Midnight Factory, etichetta Plaion Pictures, dal 7 novembre 2024, il terzo capitolo della sanguinolenta saga horror potrà contare su un’anteprima il 31 ottobre giusto in tempo per Halloween 2024. Per l’occasione, quest’oggi Terrifier 3 torna protagonista in rete attraverso la versione italiana del nuovo trailer.

Terrifier 3 e le note di produzione

Terrifier 3 è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, Steven Della Salla, Jason Leavy e Michael Leavy. I produttori esecutivi saranno Chris McGurk, Brad Miska, Brandon Hill e Yolanda Macias per Cineverse e Bloody Disgusting. Altri produttori esecutivi includono Cairo Ben Amen II, Joshua Anderson, Steven Caruso, Lisa Falcone, Hank Greenberg, Marcus McGill, Larry Bilello, Steven Barton e Thomas Smith.

Art il Clown è divenuto un’icona del genere horror al pari di personaggi storici come Michael Myers e Freddy Krueger, a tal proposito, i suoi film stanno raccogliendo fan ed appassionati da ogni parte del mondo.

Nel cast tornano David Howard Thornton nei panni di Art il Clown, Lauren LaVera ancora nei panni dell’eroina del secondo capitolo, poi Samantha Scaffidi, Elliot Fullam, la star della AEW Chris Jericho e Daniel Roebuck nei panni di Babbo Natale.

Trama: Quando gli abitanti di Miles County si coricano nelle loro case alla Vigilia di Natale, non hanno idea che a scendere dal camino stavolta sarà Art il Clown. Il folle killer ha preso il posto di Babbo Natale e le sue povere vittime sono ignare che, invece dei giocattoli, saranno loro a riempire il sacco dei regali.

Terrifier 3 uscirà in anteprima il 31 ottobre e sarà dal 7 novembre al cinema con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.

