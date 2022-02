Patrick Wilson aggiorna sullo stato di lavorazione di Insidious 5

Le riprese dell’horror Insidious 5 partiranno la prossima primavera, a confermarlo Patrick Wilson.

Impegnato nel tour promozionale legato all’uscita di Moonfall, di cui è interprete principale, l’attore Patrick Wilson si è ritrovato a parlare (via Screen Rant) dell’avvio delle riprese di Insidious 5, quinto capitolo della celebre saga horror, nonchè suo esordio alla regia. In particolare Wilson ha riferito che il primo ciak è fissato per la prossima primavera, e che nell’ultimo periodo ha avuto molti contatti con Scott Teems, sceneggiatore incaricato dalla Blumhouse di scrivere il film.

Patrick Wilson, come anticipato, sarà prossimamente nelle sale con il disaster movie Moonfall, inoltre ha da poco concluso le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, dove darà nuovamente volto a Ocean Master, villain del primo capitolo.

La saga Insidious ha offerto fino ad ora quattro capitoli mettendo a segno un bottino complessivo al Box Office di 539 milioni di dollari. L’ultimo capitolo “Insidious 4: L’ultima chiave” è approdato in sala nel 2018 per la regia di Adam Robitel, con un incasso complessivo di 167 milioni di dollari.