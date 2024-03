A partire dal 5 aprile Netflix lancerà sul proprio catalogo Parasyte: The Grey, la serie sci-fi/horror coreana diretta dal regista di Train to Busan. Diamo oggi uno sguardo al trailer!

La serie trae ispirazione dal famoso manga “Parasyte (Kiseijuu)” di Hitsoshi Iwaaki, e ruota intorno ad un misterioso parassita alieno che prende il sopravvento sui propri ospiti creando una sorta di nuova minaccia per l’umanità. La regia è curata da Yeon Sang-ho, regista famoso per l’osannato Train to Busan ma anche per Hellbound. Questa la sinossi ufficiale:

“Sono parassiti, creature aliene che devono invadere e prendere il controllo di un ospite umano per sopravvivere. E una volta infettate le loro vittime, possono assumere qualsiasi forma mortale scelgano: mostri con denti giganteschi, demoni alati, creature con lame al posto delle mani. Ma la maggior parte ha scelto di nascondere il proprio scopo letale dietro i volti umani comuni. Quindi nessuno conosce il loro segreto, tranne un normale studente delle superiori. Shin sta lottando per il controllo del proprio corpo contro un parassita alieno, ma riuscirà a trovare un modo per avvertire l’umanità degli orrori a venire?”

Il cast di Parasyte: The Grey include Jeon So-nee nei panni del protagonista Shin, Koo Kyo-hwan nei panni di Kang-woo, un uomo spinto a combattere i parassiti nella sua ricerca per trovare la sorella scomparsa. Lee Jung-hyun interpreta Jun-kyung, il determinato leader della task force antiparassitaria, “Team Grey”. Kwon Hae-hyo interpreta Chul-min, un detective senior impegnato a proteggere Su-in, mentre Kim In-kwon assume il ruolo di Won-seok, il giovane collega di Chul-min.

Parasyte: The Grey arriverà su Netflix a partire dal 5 aprile 2024.