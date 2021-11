Paramount ha cambiato la data di uscita di Transformers: Il Risveglio

Paramount Pictures ha comunicato questa notte di aver cambiato la data di uscita di Transformers: Il Risveglio, ennesimo capitolo della famosa saga dedicata ai robottoni della Hasbro.

Atteso nelle sale per il 24 giugno 2022, il nuovo Transformers movie “ha trovato casa” nello slot distribuitivo del 9 giugno 2023, ovvero con un anno di ritardo rispetto ai piani iniziali (via Deadline). Tale scelta non sembra legata a motivi produttivi, e questo si percepisce dal fatto che in fin dei conti il film era già in entrato in fase di post-produzione, a questo punto è lecito pensare ad una semplice scelta di marketing.

Il nuovo film sarà ambientato in parte a Brooklyn, a New York, e poi anche in Perù. tra i doppiatori anche Ron Perlman, che sarà Optimus Primal. Peter Cullen sarà ancora una volta Optimus Prime.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. Le riprese del film sono in corso presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa a partire dal 9 giugno 2023.

TRAMA: Il film prenderà ispirazione dalla serie animata Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (Beast Wars – Transformers), andata in onda in Italia tra il 1997 e il 2000.