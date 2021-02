Paddington 3: il ritorno dell’amato orsetto è confermato

Paddington 3 é in lavorazione: l’orsetto più tenero del grande schermo sta tornando con una nuova avventura.

La notizia é stata data da alcuni rappresentanti di Studiocanal a Variety: “Possiamo confermare che Studiocanal sta lavorando sodo al terzo film con la massima cura e attenzione, proprio come per il primo e per il secondo film“.

Già la scorsa settimana, nel corso di un’intervista a The Zone Ball Breakfast Show di BBC Radio2, l’attore protagonista Hugh Bonneville aveva rilevato che il progetto era in lavorazione e ci sarebbero state presto novità rilevanti.

Ad oggi sappiamo che Studiocanal collaborerà nuovamente con la Heyday Film di David Heyman e che al regista Paul King (regista e sceneggiatore dei primi due film) non verrà affidata la direzione di Paddington 3 ma sarà ugualmente coinvolto. King, attualmente é impegnato con “Wonka” della Warner Bros, la storia sulle origini di Willy Wonka, atteso per marzo 2023.

I due precedenti film di Paddington sono stati un misto di live action e CGI, registrando un ottimo successo al botteghino globale, incassando rispettivamente più di $280 milioni di dollari e $225 milioni di dollari in tutto il mondo. Un successo ottenuto grazie all’ottimo lavoro di scrittura, caratterizzato da un umorismo tagliente e dalle tematiche emotivamente significative come il senso di accettazione e famiglia. Entrambi i film sono stati supportati da un cast attoriale significativo, con Nicole Kidman antagonista del primo capitolo e Hugh Grant del secondo, oltre a Hugh Bonneville nei panni del papà della famiglia che adotta l’orsetto Paddington, al cui fianco troviamo la due volte candidata agli Oscar Sally Hawkins.

Non ci resta che seguire la lavorazione di Paddington 3 e attendere la sua uscita sul grande schermo.